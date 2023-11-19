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В инновационном лабораторном проекте Корнельского университета свет увидела технологическая жемчужина – PoseSonic, носимый сонар в форме очков, разработанный исследовательской командой. Этот прорыв в области виртуальной и дополненной реальности не только поражает функциональностью, но и предлагает эстетический взгляд на будущее.
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Уникальность PoseSonic заключается в использовании микрогидролокационной системы, встроенной в обычные очки. Современная технология заменяет традиционные камеры акустическими сигналами, обеспечивая детальное отслеживание движений верхней части тела. Этот подход, помимо экономии энергии, минимизирует риски нарушения конфиденциальности, связанные с использованием камер в виртуальной реальности.
Принцип работы PoseSonic основан на излучении неслышимых звуковых волн, отражающихся от верхней части тела и анализируемых микрофонами, создавая подробное эхо-изображение. Эти данные передаются алгоритму машинного обучения PoseSonic, обеспечивая практически идеальную трехмерную позу тела. Ключевое преимущество – отсутствие необходимости предварительного обучения системы пользователя.
В перспективе PoseSonic обещает революцию в виртуальной и дополненной реальности, а также возможность подробного мониторинга физических и поведенческих данных для обеспечения здоровья. Это не просто технология – это окно в будущее, где инновации становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.