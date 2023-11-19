Исследователи из Корнельского университета разработали носимый сонар в виде очков, улучшающий отслеживание верхней части тела для виртуальной и дополненной реальности

В инновационном лабораторном проекте Корнельского университета свет увидела технологическая жемчужина – PoseSonic, носимый сонар в форме очков, разработанный исследовательской командой. Этот прорыв в области виртуальной и дополненной реальности не только поражает функциональностью, но и предлагает эстетический взгляд на будущее.

реклама

Уникальность PoseSonic заключается в использовании микрогидролокационной системы, встроенной в обычные очки. Современная технология заменяет традиционные камеры акустическими сигналами, обеспечивая детальное отслеживание движений верхней части тела. Этот подход, помимо экономии энергии, минимизирует риски нарушения конфиденциальности, связанные с использованием камер в виртуальной реальности.

Принцип работы PoseSonic основан на излучении неслышимых звуковых волн, отражающихся от верхней части тела и анализируемых микрофонами, создавая подробное эхо-изображение. Эти данные передаются алгоритму машинного обучения PoseSonic, обеспечивая практически идеальную трехмерную позу тела. Ключевое преимущество – отсутствие необходимости предварительного обучения системы пользователя.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

В перспективе PoseSonic обещает революцию в виртуальной и дополненной реальности, а также возможность подробного мониторинга физических и поведенческих данных для обеспечения здоровья. Это не просто технология – это окно в будущее, где инновации становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.