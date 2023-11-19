Инженеры из стартапа Inkbit и цюрихского государственного университета ETH Zurich напечатали руку робота с костями, связками и сухожилиями, что ознаменовало собой шаг вперёд в технологии 3D-печати

В результате коллективных усилий инженеров из перспективного стартапа Inkbit и выдающихся ученых ETH Zurich в Цюрихе был достигнут важный этап в сфере 3D-печати. Они успешно создали роботическую руку, обладающую не только основными компонентами, такими как кости, связки и сухожилия, но и демонстрирующую потенциал новых технологических горизонтов.

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Умы из Inkbit разработали инновационный метод 3D-печати, который позволяет воплотить в жизнь детали из медленно твердеющих пластиков. Это отличается от стандартных методов, ориентированных на быстротвердеющие материалы. Их гибридный подход не только обеспечивает продукты с высокой стойкостью и эластичностью, но и поднимает планку в имитации природных форм.

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Принтер работает по принципу пошаговой печати слоев, и специальный сканер тщательно контролирует поверхность, предварительно выявляя и устраняя неровности перед переходом к следующему типу материала. Технологические усовершенствования экструдера и скребка позволяют использовать медленно отверждающиеся полимеры. Inkbit стремится предложить эти модифицированные принтеры крупным производителям, а также предоставить более мелким предприятиям возможность создавать сложные 3D-печатные объекты с применением этой передовой технологии.