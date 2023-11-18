Валуев: перерыв Минеева в карьере вряд ли повлияет на бой со Штырковым

Вечер 18 ноября обещает стать насыщенным и захватывающим благодаря долгожданному турниру суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ" на "RED Арене" в Сочи. В центре внимания болельщиков – поединок двух титанов: Ивана Штыркова, известного как Уральский Халк, и Владимира Минеева, чьи судьбы переплетаются на ринге.

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Эксперты, среди которых боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев, высказывают уверенность, что перерыв в карьере Минеева не окажет существенного влияния на результат этого поединка. "Никогда не говори никогда. Опыт подсказывает, что перерыв в спортивной карьере не всегда негативно сказывается, особенно в мире бойцовских искусств. Однако стоит ли ожидать радикальных изменений в случае с Минеевым – вопрос", – поделился своим мнением Валуев.

Эксперт добавил, что Владимир, обладая кикбоксерским опытом, виртуозно владеет ударной техникой, что, несомненно, придаст ему преимущество в поединке. По словам Валуева, стиль Штыркова наиболее эффективен на ближней и средней дистанциях, и Минеев, вероятно, сделает все возможное, чтобы не допустить соперника в удобные для него зоны.

Ранее Николай Валуев высказал убеждение, что у Владимира Минеева больше шансов на триумф в поединке с Штырковым.

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Напомним, что начало турнира запланировано на 20:00, а кульминация в виде главного поединка Штырков против Минеева ожидается в 23:00. Зрителей также ждут волнующие поединки между российским кикбоксером Исламом Муртазаевым и иранцем Синой Каземи, а также между россиянином Евгением Ганиным и Дамьяном Савановичем из Боснии и Герцеговины, а также белорусом Никитой Шостаком и Александром Малафеевым. Не упустите момент – турнир обещает быть настоящим праздником для любителей боевых искусств!