В рамках выставки EICMA 2023 компания Lambretta представила переосмысленную версию культового мопеда Lambretta LD, пользовавшегося популярностью в 1950-х годах

На международной выставке EICMA 2023 компания Lambretta впечатлила посетителей обновленной версией культового мопеда Lambretta LD, покорившего сердца многих в 1950-х годах. Уделяя особое внимание сохранению характерного дизайна, производитель успешно современнизировал внешность и функционал.

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С невероятной высотой сиденья в 780 мм и весом 135 кг, новая модель Lambretta Elettra обещает уникальный опыт управления, благодаря низкому центру тяжести. Свои качества она демонстрирует на 12-дюймовых колесах и передней рычажной вилке. Выдающейся особенностью является поднимающийся корпус, предоставляющий легкий доступ к мотору и аккумулятору.

Электроскутер Lambretta Elettra впечатляет синхронным четырехкиловаттным электродвигателем с постоянными магнитами (PMSM), обладающим пиковой мощностью 11 кВт и крутящим моментом 258 Нм. Это обеспечивает внушительный разгон до 110 км/ч. Модель предлагает три режима езды: Eco, Ride и Sport.

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Батарея ёмкостью 4,6 кВтч гарантирует запас хода в 127 км при умеренной скорости до 40 км/ч. При увеличении скорости до 80 км/ч автономность снижается вдвое. Зарядка скутера занимает всего пять с половиной часов от обычной розетки. Начало производства Lambretta Elettra ожидается в ближайшее время, однако точные даты и цены пока остаются загадкой.