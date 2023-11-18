Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
На выставке EICMA 2023 итальянская компания Lambretta возродила культовый ретроскутер
В рамках выставки EICMA 2023 компания Lambretta представила переосмысленную версию культового мопеда Lambretta LD, пользовавшегося популярностью в 1950-х годах

реклама

На международной выставке EICMA 2023 компания Lambretta впечатлила посетителей обновленной версией культового мопеда Lambretta LD, покорившего сердца многих в 1950-х годах. Уделяя особое внимание сохранению характерного дизайна, производитель успешно современнизировал внешность и функционал.

реклама

С невероятной высотой сиденья в 780 мм и весом 135 кг, новая модель Lambretta Elettra обещает уникальный опыт управления, благодаря низкому центру тяжести. Свои качества она демонстрирует на 12-дюймовых колесах и передней рычажной вилке. Выдающейся особенностью является поднимающийся корпус, предоставляющий легкий доступ к мотору и аккумулятору.

Электроскутер Lambretta Elettra впечатляет синхронным четырехкиловаттным электродвигателем с постоянными магнитами (PMSM), обладающим пиковой мощностью 11 кВт и крутящим моментом 258 Нм. Это обеспечивает внушительный разгон до 110 км/ч. Модель предлагает три режима езды: Eco, Ride и Sport.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Батарея ёмкостью 4,6 кВтч гарантирует запас хода в 127 км при умеренной скорости до 40 км/ч. При увеличении скорости до 80 км/ч автономность снижается вдвое. Зарядка скутера занимает всего пять с половиной часов от обычной розетки. Начало производства Lambretta Elettra ожидается в ближайшее время, однако точные даты и цены пока остаются загадкой.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ultralite S AR от Vuzix — интеллектуальные очки для спортсменов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
15
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
2
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
2
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
2
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
10
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
+
Зарубежные специалисты определили лучшие SSD 2023 года
4
Потерей миллионов рабочих мест оборачивается в Южной Корее использование ИИ
+
Поставщики оборудования для производства микросхем сообщают о выросших продажах в КНР
+
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
+
Xiaomi 14 Pro сравнили в области фотографии с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra
+
Глава Пентагона отметил, что необходимо продолжать поддерживать прямой диалог с Шойгу
1
Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
+
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
6
Deadpool 3 выйдет в прокат 26 июля 2024 года
+
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
65
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
16
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
9
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
7
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
7
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
15

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
18:48
У вас у джентельменов принято же верить на слово. Только почему-то вы свято верите в F-22 и не хотите верить в Су-57 и J-20 ))) Такая избирательная вера - тем кому положено ))
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
PanzerK
18:47
Может быть, а может не быть... поставьте видео обрабатываться, ну такое что бы на настольнике нормальном часов 5-6 делалось... ну и поглядите за сколько справиться этот ваш "чудо-малыш". Если часов за...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
Pilat2009
18:46
Ты летал на этом J-20 ?В каких боевых действиях он принимал участие?Какие двигатели там стоят?Где гражданские самолеты Китая?
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
От LoL до KeK один шаг
18:44
А шиз и манипулятор ты потому, что срезал настройки через гейфорс экспириенс или апскейл))
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Олесь Кука
18:44
Очередной пердеж в лужу без приведения фактов. Когда нечего возразить, очередная жертва ЕГЭ переводит дискуссию в гуманитарную плоскость с претензией на интеллигентность. Слив защитан.
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
Иван Горыныч
18:44
Напугали ежа голой попой🤣🤣🤣
Президент WADA грозит участникам предстоящих Игр Дружбы в России различными карами
Pilat2009
18:44
Не вижу смысла переубеждать.Твою интеллектуальность показывает твое обращение к собеседнику.Научись с людьми разговаривать и люди к тебе потянутся
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
От LoL до KeK один шаг
18:43
Ты скинул скрин, где у тебя 84 фпс на ультра, когда у остальных 84 на высоких))
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Eppius
18:42
Для советской тяжелой ракеты Н1 было достаточно 4х неудачных пусков и проект свернули. Посмотрим насколько упорным окажется Муск.
Второй испытательный полет Starship завершился - выйти на орбиту не удалось
Олесь Кука
18:40
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20 Только ты опять переобуешься. Да, малыш?
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем