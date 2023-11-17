TechDroider провёл наглядное сравнение Xiaomi 14 Pro с двумя другими флагманскими аппаратами — iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra

На страницах портала TechDroider развернутое исследование привлекло внимание к смартфону Xiaomi 14 Pro в контексте сравнения с ведущими моделями рынка: iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Аналитики рассмотрели не только технические параметры, такие как экраны, звук, производительность в играх и скорость зарядки, но и уделили особое внимание капитальной фотоэкспертизе этих устройств.

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Одним из визитных карточек Xiaomi 14 Pro стала регулируемая диафрагма от f/1.42 до f/4.0, позволяющая создавать потрясающие эффекты размытия фона и детализации объектов съемки. Представленные примеры фотографий наглядно отражают высокий уровень мастерства этого смартфона.

В сравнительном анализе фотографий с тремя устройствами трудно выделить абсолютного лидера. Apple и Samsung доминируют в использовании оптического зума с 5-кратным и 10-кратным соответственно, в то время как Xiaomi 14 Pro предлагает более скромные 3,2-кратные возможности. Впрочем, в других аспектах различия минимальны. Например, на фотографии с контровым светом, где солнце мелькает из-за здания, Xiaomi 14 Pro демонстрирует засвеченное небо, но в ночных кадрах блестяще передает неоновые вывески.

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Необходимо отметить, что Xiaomi 14 Pro и его базовая модель уже доступны для приобретения на китайском рынке, в то время как мировой релиз запланирован на ближайшие месяцы. Этот смартфон предоставляет уникальные функциональные возможности, подчеркивая свою привлекательность среди многообразия современных устройств.