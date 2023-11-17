Разработчики Google представили Notes — экспериментальную функцию фирменного поисковика

Гигант поисковых технологий, Google, выходит за рамки стандартных предложений, представляя новшество под названием Notes – инновационную функцию, которая дает возможность пользователям активно взаимодействовать с процессом формирования результатов поиска. Каждый участник проекта Search Labs теперь может обогатить обычные результаты своими личными заметками, содержащими полезные сведения о веб-сайтах и многом другом.

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Суть работы новой функции Notes заключается в том, что пользователи имеют возможность оставлять краткие заметки к результатам поиска и статьям в ленте Discover. Эти заметки могут включать в себя форматированный текст, изображения, GIF-файлы и стикеры, придавая обмену информацией более насыщенный характер. Подобные возможности уже успешно используются на других популярных платформах, таких как YouTube и Google Play.

Перед публикацией каждый комментарий будет внимательно проверен на соответствие рекомендациям компании. Это нововведение направлено на повышение эффективности поиска, учитывая знания и опыт пользователей. Несмотря на то, что результаты поиска Google в настоящем формате предоставляют ценную информацию, их управляют алгоритмы и оптимизированы с учетом принципов SEO-системы, что не всегда соответствует потребностям пользователей. Компания также выражает надежду, что функция "Заметок" окажется полезной в борьбе с дезинформацией, при условии правильного ее использования.

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На данный момент эта инновация находится в стадии тестирования и доступна лишь ограниченному числу пользователей в Индии и США. Информации о планах по расширению географии использования сервиса пока не поступало.