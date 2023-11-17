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Nata15
«Одноплатник» Banana Pi BPI-M7 получил 32 ГБ ОЗУ и поддержку 8K-дисплеев
Компания Banana Pi представила одноплатный компьютер BPI-M7, который позиционируется как одно из самых производительных решений в своём сегменте

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В мире высокотехнологичных решений Banana Pi вновь удивляет своих поклонников – компания представила свой последний шедевр, одноплатный компьютер BPI-M7. Новинка не просто заявляет о своей производительности, а выходит в лидеры в своем сегменте.

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Сердце этого микрокомпьютера – мощный процессор SoC Rockchip RK3588 с четырьмя ядрами Cortex-A76 (2,4 ГГц) и четырьмя ядрами Cortex-A55 (1,8 ГГц). Графические возможности BPI-M7 вверяются GPU Mali-G610 MP4, способному работать с разрешением до 8K. Однако, настоящей изюминкой становится наличие нейронного сопроцессора (NPU) с потенциалом до 6 TOPS.

Вариативность – ключевой принцип новинки. BPI-M7 предлагается в конфигурациях с 8, 16 и 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а также с вариантами накопителей eMMC на 64 ГБ или 128 ГБ. Устройство с легкостью укладывается в форм-фактор Pico-ITX, имея размеры 93x62 мм, и располагает слотом M.2 для NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

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Оснащенный модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя разъемами Ethernet (2,5 Гбит/с), портами HDMI и USB Type-C (поддерживающими 8K @ 60 Гц и 8K @ 30 Гц соответственно), BPI-M7 предоставляет множество опций для пользовательских потребностей. По техническим характеристикам устройство совместимо с операционными системами Android 12, Debian 10 и ядром Linux 5.10. Цена данного «одноплатника» будет объявлена в ближайшее время, что добавляет загадочности в ожидание этого инновационного продукта.

#новости #техника
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