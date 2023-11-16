Всему виной мусор, который забивается в шарнир дисплея

Сервисные центры Apple сообщили о растущей проблеме с MacBook – владельцы моделей MacBook Pro, выпущенных с 2018 по 2020 год, сталкиваются с увеличением случаев выхода из строя дисплеев. Об этом сообщает зарубежное издание Forbes.

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Особенно подвержены проблемам модели A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141. По данным центров обслуживания, более 100% случаев неисправностей вызваны скоплением пыли и мусора между экраном и клавиатурой.

Засорение происходит в зазоре, формируемом при открытии крышки, где мелкие частицы начинают воздействовать на шлейф матрицы, действуя как абразив. Это приводит к появлению пятен, артефактов и полос на экране, а в некоторых случаях – к полному отказу дисплея.

Важно отметить, что новые модели MacBook Pro с чипами M1, M2 и M3 оборудованы защитой от пыли, что предотвращает подобные проблемы. Почему же Apple не предпринимала действий ранее, остается загадкой, учитывая, что обычно в подобных ситуациях компания предоставляет бесплатное обслуживание.

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Согласно информации из сообщества Apple и Reddit, сотни пользователей высказывают свою обеспокоенность, выражая неудовлетворение ситуацией. На данный момент официальной поддержки в России нет, и владельцам остается только самостоятельно обеспечивать гигиеничность своих устройств и, при необходимости, обращаться за ремонтом за свой счет.