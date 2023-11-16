За неделю до релиза будущий флагман Nubia попал в руки одного из Youtube-блогеров

За неделю до запланированного релиза предстоящего флагмана Nubia, один из известных Youtube-блогеров успел ознакомиться с устройством и подробно рассказать о его дизайне. В ходе обзора были представлены все аспекты внешнего вида смартфона. В сети также появились новые рендеры, на которых продемонстрированы различные варианты расцветки корпуса устройства.

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Судя по визуальным характеристикам, Red Magic 9 Pro+ не имеет заметных отличий от представленных ранее статичных изображений. Как заявляло предприятие, камеры смартфона действительно расположены плоско, они скрыты под защитным стеклом задней крышки.

В соответствии с данными блогера, область, где размещен подэкранный модуль фронтальной камеры, практически невозможно различить, даже если смотреть на белом фоне. Также он показал толщину рамок вокруг экрана, отметив, что нижняя рамка выглядит чуть шире остальных.

В сети также появились изображения Red Magic 9 Pro в трех различных расцветках: Deuterium Front Transparent Silver Wings (светлая), Deuterium Front Transparent Dark Night (темная с золотистыми буквами) и Dark Night Knight (темная непрозрачная панель с серебристыми надписями), согласно утечкам информации от инсайдеров.

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Серия смартфонов Red Magic 9 будет представлена на презентации, запланированной на 23 ноября 2023 года.