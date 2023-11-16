Microsoft продолжает привлекать внимание геймеров интересными предложениями и почти бесплатными играми в Game Pass

Microsoft продолжает привлекать внимание геймеров, удивляя своих пользователей интересными предложениями и практически бесплатными играми в Game Pass. Во второй половине ноября компания готова порадовать любителей стратегий и тактических игр.

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Среди главных новинок, которые станут доступны в ближайшие недели, выделяются:

- Coral Island (Xbox Series, уже в наличии) — атмосферный симулятор отдыха на тропическом острове;

- Persona 5 Tactica (PC и консоли, выход 17 ноября) — тактический спин-офф популярной Persona 5;

- Dune: Spice Wars (доступно на PC, на консолях с 28 ноября) — стратегия в реальном времени с элементами 4X, вписанная в мир "Дюны";

- Rollerdrome (PC, Xbox Series, доступно с 28 ноября) — спортивный экшен, действие которого происходит в недалеком будущем.

Однако, следует отметить, что не все игры останутся в библиотеке Game Pass. На конец ноября запланировано удаление следующих проектов:

- Anvil;

- Battlefield 1943 (через EA Play);

- Battlefield: Bad Company (через EA Play);

- Battlefield: Bad Company 2 (через EA Play);

- Disc Room;

- Eastward;

- Grid (через EA Play).

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Обратите внимание, что Electronic Arts планирует выключить серверы вышеупомянутых частей Battlefield уже 8 декабря, лишив игроков возможности наслаждаться мультиплеером.