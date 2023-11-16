Apple, наконец, отказалась от устаревшего способа дистрибуции в пользу более современных решений

Компания Apple приняла решение окончательно отказаться от распространения своих десктопных операционных систем с использованием DVD-носителей. Долгое время некоторые версии ОС были доступны на классических установочных дисках, но теперь этот метод дистрибуции считается устаревшим.

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Первым об этом сообщил пользователь соцсети X под ником ClassicII_MrMac. Он обратил внимание, что в официальном магазине Apple больше не предлагаются установочные диски для старых версий OS X. До июля 2011 года компания использовала этот способ распространения своих операционных систем, однако начиная с OS X Lion, пользователи могли загружать более поздние версии через App Store в формате образа диска.

Решение полностью отказаться от DVD-носителей не пришло сразу: Apple вернула эту возможность после ряда запросов пользователей, и так продолжалось до релиза OS X Mountain Lion. Однако первой полностью "цифровой" версией ОС стала OS X Mavericks, выпущенная в октябре 2013 года.

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Теперь владельцам старых Mac, работающих под управлением OS X Lion (10.7) и Mountain Lion (10.8), необходимо загружать образ системы с официального сайта компании, так как установочные диски больше не предоставляются.