Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Смарт-часы Garmin Descent G1 Solar получили «дайверскую» версию
Каталог умных часов Garmin пополнила очередная новинка под названием Descent G1 Solar Ocean Edition

реклама

На прилавках каталога умных часов Garmin сверкает последний хит – Descent G1 Solar Ocean Edition. Это идеальное устройство не только для любителей подводного плавания, но и для тех, кто предпочитает активный отдых на суше, ведь оно обладает разнообразным функционалом. Кроме того, гаджет отличает забота о природе: его корпус изготовлен из переработанного пластика, извлеченного из океана.

реклама

Descent G1 Solar Ocean Edition предлагает трансфлективный экран, заключенный в герметичный корпус диаметром 45 мм с металлическими кнопками, выдерживающий погружение до 100 метров глубины. Уникальная автономность модели – до 21 дня в повседневном режиме (или впечатляющие 48 дней с использованием солнечной энергии) и до 25 часов в режиме дайвинга. Вес всего 61 грамм.

Это устройство поддерживает инновационные технологии, такие как SubWave (дает дайверам возможность общаться под водой) и Diver Assistance (отслеживает уровень давления в баллоне). В предустановленном софте есть карты DiveView, приложение для оценки готовности к погружению, а также обычные фитнес-программы для смарт-часов.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Garmin Descent G1 Solar Ocean Edition уже доступен для заказа по цене £569,99 на официальном сайте бренда в Европе.

#техника #техника apple
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
6
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
46
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
3
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
+
Швейцарский провайдер SITA намерен отключить Россию от доменной зоны .aero
+

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
19
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
11
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
9
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
7

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
11:19
Старость не радость...
Байден вскоре после встречи с Си Цзиньпином опять назвал китайского лидера «диктатором»
Дмитрий Сухарев
11:16
Ну так логично, если у тебя есть библиотека игр в одном лагере нет смысла. У меня есть 4 плойка со старыми экзами, но без игр кроме тех что набрал с подписки и новый бокс на котором я играю во все ост...
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
nukemall
11:15
Про "энергоэффективность" сказки рекламщиков, "маленькие ядра" хороши только для фоновых нагрузок т.е. в режиме ожидания, при активном использовании они уже "энергонеэффективны", ввиду примитивности п...
Vivo X100, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300, увеличил производительность на 40%
Amfu
11:12
ты то да забыл
Создатели World of Tanks перечислили Украине более $1 млн., собранных с внутриигровых транзакций
Петр Биткин
11:08
Глупыш, не тявкай :) Что выразить-то хотел?... Ни ума, ни образования, комплекс неполноценности - тебе самый раз троллинг разгонять. Автору, между прочим, от этого только только прибыль популярности. ...
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
nukemall
11:07
Укродебила вроде тебя сразу видно по хрюкоте про "территорию". То, что на "85% территории" уже фактически нет промышленности, экономика держится только на иностранных подачках, население разбегается, ...
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
Bamboliny
11:06
На мой взгляд, у этой системы есть серьезный недостаток, который проявится в долгосрочной перспективе. Это устройство водоблока - судя по картинке от производителя, он состоит из изогнутой пластинки, ...
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
Петр Биткин
11:06
Уй, на тебя "Сармат" тратить?... Хватит слова одного для характеристики: "тролль". Да ещё и столько же неумный, сколько наглый :)
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
FelsheR-BAN100712
11:05
распилят, там лучший в мире металлолом
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
Петр Биткин
11:05
Сам не веришь в то, что пишешь. :))
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем