Каталог умных часов Garmin пополнила очередная новинка под названием Descent G1 Solar Ocean Edition

На прилавках каталога умных часов Garmin сверкает последний хит – Descent G1 Solar Ocean Edition. Это идеальное устройство не только для любителей подводного плавания, но и для тех, кто предпочитает активный отдых на суше, ведь оно обладает разнообразным функционалом. Кроме того, гаджет отличает забота о природе: его корпус изготовлен из переработанного пластика, извлеченного из океана.

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Descent G1 Solar Ocean Edition предлагает трансфлективный экран, заключенный в герметичный корпус диаметром 45 мм с металлическими кнопками, выдерживающий погружение до 100 метров глубины. Уникальная автономность модели – до 21 дня в повседневном режиме (или впечатляющие 48 дней с использованием солнечной энергии) и до 25 часов в режиме дайвинга. Вес всего 61 грамм.

Это устройство поддерживает инновационные технологии, такие как SubWave (дает дайверам возможность общаться под водой) и Diver Assistance (отслеживает уровень давления в баллоне). В предустановленном софте есть карты DiveView, приложение для оценки готовности к погружению, а также обычные фитнес-программы для смарт-часов.

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Garmin Descent G1 Solar Ocean Edition уже доступен для заказа по цене £569,99 на официальном сайте бренда в Европе.