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Withings представила новейшие умные весы с обширным функционалом. Кроме стандартных измерений веса и состава тела, эти устройства способны выявлять риск развития серьезных хронических заболеваний.
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Специальный модуль, доступный по назначению врача, позволяет медицинским профессионалам использовать устройство для мониторинга пациентов с сахарным диабетом. С помощью контроля электрохимической проводимости кожи весы помогают выявить предварительные признаки диабетической периферической нейропатии и оценить риск возникновения язв на стопах у диабетиков.
Дополнительной особенностью новинки является встроенная поддержка сотовой связи для передачи диагностических данных. Производитель заверяет, что модем уже настроен "из коробки" и не требует дополнительной конфигурации. Все медицинские данные надежно защищены и передаются прямо врачу.
О цене и дате начала продаж Withings Body Pro 2 будет объявлено дополнительно.