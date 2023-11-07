Попросить сделать звонок можно как голосом, так и в чате

Команда VK объявила о значительном обновлении функционала голосового ассистента "Маруся" для пользователей умных колонок "VK Капсула" и "VK Капсула Мини". Теперь владельцы этих устройств могут легко и удобно совершать звонки на свои колонки, просто обратившись к "Марусе" голосом или сообщением в чате.

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С помощью мобильного приложения "Маруси", связанного с их VK ID, пользователи могут запрашивать звонки на свои умные колонки. Это можно делать голосом, произнося фразы типа "Позвони на мою колонку" или "Набери мне на колонку", а также отправляя сообщения в чате, чтобы инициировать звонок на колонку. Стоит учесть, что на данный момент эта возможность доступна только пользователям Android.

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Интересно, что если у аккаунта пользователя привязано несколько умных колонок, "Маруся" предложит выбрать, на какое устройство нужно совершить звонок. Это нововведение способствует более тесному общению между членами семьи, обеспечивая связь даже в случае физического разделения. Например, родители смогут связаться с детьми, находящимися дома, с бабушками или няньками, а даже дети без собственных смартфонов смогут позвонить на колонку своим бабушкам. Теперь каждый член семьи может совершать звонки из магазина, чтобы обсудить покупки к обеду или ужину. Эти изменения делают общение более доступным и удобным для пользователей умных колонок VK, укрепляя связь внутри семейных кругов.