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Nata15
OnePlus 12 получит батарею с быстрой зарядкой на 100 Вт
В интернете продолжают появляться подробности о новом флагманском смартфоне OnePlus 12

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Информационное пространство продолжает обогащаться сведениями о предстоящем выпуске флагманского смартфона OnePlus 12, который готовит к выпуску известная компания.

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Из недавно появившихся данных, обнаруженных в базе данных китайского агентства 3С, стало известно, что OnePlus 12 будет обладать впечатляющей способностью поддерживать 100-ваттную быструю зарядку. Это означает, что устройство будет способно заполнить свой аккумулятор в мгновение ока, делая его едва ли не самым быстрым в мире. Этот элемент различает новинку от ее предшественника, OnePlus 11.

Однако сюрпризы не заканчиваются на этом. OnePlus 12 также будет иметь поддержку 50-ваттной беспроводной зарядки, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью и дарит больше свободы пользователям.

Одной из главных особенностей будущего смартфона станет его LTPO OLED-панель BOE X1 с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Это позволит достичь высокого разрешения 2K и пиковой яркости в 2600 нит, предоставляя пользователям невероятный визуальный опыт.

Ожидается, что OnePlus 12 будет оборудован мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Sony LYTIA на 50 МП, что гарантирует великолепное качество фотографий. Амбициозная батарея емкостью 5400-5500 мАч обеспечит продолжительное время работы устройства, что даст пользователям уверенность в том, что их смартфон не подведет.

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С нетерпением ожидается официальный релиз OnePlus 12 в Китае уже через месяц, а глобальный запуск на мировом рынке запланирован на начало 2024 года. Этот смартфон обещает принести в мир мобильных технологий множество инноваций и улучшений, делая его долгожданным и желанным устройством среди пользователей.

#техника #техника apple
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