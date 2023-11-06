Xiaomi Book 14 – элегантный ноутбук

Компания Xiaomi впечатляет новыми ноутбуками Xiaomi Book 14, предназначенными для глобального рынка. Эти устройства объединяют элегантный дизайн, впечатляющее разрешение экрана и производительность, которую обеспечивают процессоры Intel Core 12-го поколения. Давайте подробно рассмотрим основные особенности этой линейки ноутбуков.

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Серия Xiaomi Book 14 предлагает 14-дюймовые дисплеи с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Эти экраны радуют глаз высокой яркостью в 300 нит, коэффициентом контрастности 1500:1 и цветовым охватом sRGB на уровне 100%. Пользователя ждут два варианта процессоров: Intel Core i5-12500H и Intel Core i3-1220P. Модель с Intel Core i5 оборудована интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти (LPDDR5) и быстрым SSD емкостью 512 ГБ (PCIe 4.0). Более доступная версия предлагает графический ускоритель Intel UHD, 8 ГБ ОЗУ (LPDDR5) и SSD на 256 ГБ (PCIe 4.0). Аккумулятор емкостью 56 Втч обеспечивает до 12 часов беспрерывной работы.

Среди прочих особенностей Xiaomi Book 14 важно отметить порты HDMI 2.1 и USB-C 3.2 Gen 2, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также предустановленную операционную систему Windows 11 Home. Помимо всего прочего, ноутбуки удивляют легким весом – всего 1,37 кг.

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Несмотря на обилие впечатляющих характеристик, информации о дате начала продаж и цене Xiaomi Book 14 пока нет. Однако эти ноутбуки уже привлекли внимание своим дизайном и выдающейся производительностью, что делает их очень ожидаемыми на рынке.