Фото демонстрируют потрясающую детализацию, высокий динамический диапазон и отсутствие шумов

На официальной странице китайской компании iQOO в популярной социальной сети Weibo появились фотографии, сделанные камерой флагманского смартфона iQOO 12 Pro. Ожидается, что официальная презентация этой новинки состоится 7 ноября, но уже сейчас у нас есть уникальная возможность оценить качество фотосъемки.

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На представленных снимках производитель постарался продемонстрировать потенциал камеры в различных сценариях: ночные съемки, съемки вечером, дневные снимки и портреты. Получившиеся фотографии впечатляют высокой детализацией, широким динамическим диапазоном и минимальным уровнем шумов. Важно отметить, что представленные снимки представляют собой рекламный материал, и оценить реальные возможности камеры придется после официального релиза.

Смартфон iQOO 12 Pro готовится к борьбе с конкурентами, такими как Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12, Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra. Этот аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, а также будет иметь внушительный объем оперативной памяти LPDDR5X и быструю флеш-память UFS 4.0. В роли операционной системы будет выступать Android 14.

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iQOO 12 Pro обещает экран Samsung AMOLED E7 с разрешением 2K и удивительной частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт через провод. На фронтальной стороне смартфона находится 16-мегапиксельная камера, а основная камера оборудована датчиками разрешением 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп. От iQOO 12 Pro ожидается максимальная производительность и потрясающие возможности в сфере фотографии и видеосъемки. Новинка представляет серьезный интерес для всех, кто ищет мощное и технически продвинутое устройство.