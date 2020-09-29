Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080

[ ] для раздела Блоги
40
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Nvidia опубликовала новую версию драйвера GeForce Game Ready 456.55 WHQL, который улучшает стабильность работы некоторых игр, запускаемых на видеокартах серии GeForce RTX 3080. Прекрасная новость для пользователей, успевших обновиться на данную модель от Nvidia, казалось бы.

реклама

Напомним, что проблемы со стабильной работой видеокарт RTX 3080 являются аппаратными – во всем виноваты конденсаторы, расположенные на задней панели печатных плат некоторых версий от партнеров Nvidia. Как оказалось, данная проблема может быть, по крайней мере, решена программным способом.

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Все дело в том, что сама проблема имеет место быть не из-за самих конденсаторов, а из-за неспособности элементов типа SP-Cap (ранее именовавшихся POSCAP) нормально работать на повышенных частотах, характерных для boost-режима. Выход нашелся достаточно быстро - частоты можно просто уменьшить и получить желаемую стабильность ценой потери 5-7% производительности.

Новый драйвер Nvidia делает именно это, хотя и не упоминает во всеуслышание о более низких частотах работы карт RTX 3080 после его установки. Пользователям просто предлагается установить новый драйвер с описанием улучшений работы в некоторых играх и программном обеспечении. О понижении частот - ни слова.

реклама

Таким образом Nvidia "решила" проблему нестабильной работы уже многострадальных, можно сказать, видеокарт RTX 3080. Как оценивать такой ход - решать пользователям.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 9
Добавить в закладки

Теги

nvidia ampere rtx rtx 3080 rtx 3000 3080 black screen краш драйвера
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
8
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
37
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
22
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
90
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
44
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети набирает популярность новый трейлер GTA 6 – его посмотрели уже более 20 000 человек
29
Xiaomi назвала 24 смартфона, которые получат Android 11 на MIUI 12 до конца года – полный список и сроки выхода обновления
3
Huawei P30 Pro рекордно подешевел – лучший камерофон 2019 года с Google-сервисами по самой низкой цене с начала продаж
5
Xiaomi официально снизила цену на 14 000 рублей на 108-Мп флагман Mi 10 – OLED-дисплей на 90 Гц, мощный процессор, быстрая зарядка и NFC в одном из самых популярных телефонов 2020 года
5
Для легендарной игры The Witcher 3 вышли 3 необычных модификации – полный пересмотр системы боя, огромные монстры и охота на редких существ с шансом получить легендарное оружие
3
Процессоры AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X сильно подешевели – мощные игровые модели продаются со скидкой до 69 долларов
27
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны получат прошивку MIUI 12, включая Redmi Note 8 и Redmi Note 8T
2
Раскрыты ключевые характеристики видеокарт Radeon RX 6700 XT, 6800 XT и 6900 XT – слив спецификаций от Newegg Insider
23
Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
41
Huawei P40 Pro сильно подешевел – Kirin 990 5G, NFC, уникальная 50-Мп камера и аккумулятор на 4200 мА*ч по лучшей цене
+
Официальный представитель Xiaomi назвал сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 8T, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и другие – стабильная российская и глобальная версии
2
Проблемы со стабильностью GeForce RTX 3080 из-за конденсаторов вынудили MSI изменить дизайн одной из своих моделей
30
Энтузиаст создал миникомпьютер на базе Core i9 10900K и GeForce RTX 3090 – полная копия реальных деталей из пластилина
7
Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – мощный игровой процессор, флагманская 64 Мп камера, NFC и быстрая зарядка по самой выгодной цене этой осени
4
В свете выхода процессоров с архитектурой Zen 3 глава AMD обещает продемонстрировать максимум производительности
76
GTA 6 возможно тестировалась ещё с 2017 года – фанаты начали замечать детали, доказывающие непосредственное участие Rockstar
3
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году
60
Блогер сравнил графику Crysis Remastered с лучшим фанатским модом Enhanced Edition - сравниваем работу профессионалов индустрии с творчеством энтузиастов-любителей
14
Бывший президент Rockstar North собрал 41 миллион долларов на разработку sci-fi конкурента GTA V
24
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
83

Популярные статьи

Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
144
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
37
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
110
Необычные видеокарты - с диковинными радиаторами, разночиповые, со съемными вентиляторами и другие
9
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
52
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
53
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
11
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
8

Сейчас обсуждают

Олег Анетько
17:50
Ну он в чем-то прав, проблему решали не полгода-год, как некоторые, а всего недельку-две.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
oldschoolgamer
17:49
Странно, что их сразу не анонсировали.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Олег Анетько
17:49
Это же хайп. Блогеров расплодилось как свиней нерезаных, как еще им выделятся)
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Anna Stroser
17:48
клоун че поделать
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Олег Анетько
17:47
Там еще конкурент твоему конкуренту на подходе с 20Гб, а у твоего всего 16Гб.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
corsi
17:47
С PS4 так же было, не "рассчитали спрос". Тут уже заранее соломку подстелили.
PlayStation 5 не хватит на всех — европейские ритейлеры сообщают о невозможности выполнения предзаказов до 2021 года
Олег Анетько
17:46
Там без вопросов меняли карты, тут же решили схитрить. Хотя разгон не закрыли и то хлеб.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
oldschoolgamer
17:45
Сейчас даже бракованные карты не купить. Никаких нет ))) Походу там уровень брака на заводе такой, что серийное производство превратилось в единичное.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
mazahakaruss
17:44
Я не про продать/купить, я про произвести. Эти 17 млн в США производят с десяток мировых автоконцернов. Как маленькая Тесла производящая 500тыс в год сможет производить 20 лямов?
Tesla намеревается разогнать объёмы выпуска электромобилей до 20 млн в год
ProGaMeEXT
17:43
А 8800 гнать - с головой не дружить . Я не один десяток 8600/8800/9800/GT/GTS/GTX на галогеновой лампе закипятил ) Однажды попала в руки 8600GTS от Asus , с 512mb и пассивным радиатором )) А вообще в...
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем