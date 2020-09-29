Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Nvidia опубликовала новую версию драйвера GeForce Game Ready 456.55 WHQL, который улучшает стабильность работы некоторых игр, запускаемых на видеокартах серии GeForce RTX 3080. Прекрасная новость для пользователей, успевших обновиться на данную модель от Nvidia, казалось бы.
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Напомним, что проблемы со стабильной работой видеокарт RTX 3080 являются аппаратными – во всем виноваты конденсаторы, расположенные на задней панели печатных плат некоторых версий от партнеров Nvidia. Как оказалось, данная проблема может быть, по крайней мере, решена программным способом.
Все дело в том, что сама проблема имеет место быть не из-за самих конденсаторов, а из-за неспособности элементов типа SP-Cap (ранее именовавшихся POSCAP) нормально работать на повышенных частотах, характерных для boost-режима. Выход нашелся достаточно быстро - частоты можно просто уменьшить и получить желаемую стабильность ценой потери 5-7% производительности.
Новый драйвер Nvidia делает именно это, хотя и не упоминает во всеуслышание о более низких частотах работы карт RTX 3080 после его установки. Пользователям просто предлагается установить новый драйвер с описанием улучшений работы в некоторых играх и программном обеспечении. О понижении частот - ни слова.
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Таким образом Nvidia "решила" проблему нестабильной работы уже многострадальных, можно сказать, видеокарт RTX 3080. Как оценивать такой ход - решать пользователям.
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