Возраст Вселенной может достигать почти 27 млрд лет — это в два раза больше, чем прежние оценки. Такую революционную гипотезу, объясняющую наблюдаемые парадоксы в космосе, высказал канадский ученый

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактики в очень ранней Вселенной. Учёный Раджендра Гупта из Оттавского университета в Канаде оценил новые данные и подозревает, что ей может быть 26,7 млрд лет.

Возраст галактик определяется путем измерения их так называемого красного смещения. По мере того, как свет движется к Земле из галактики, его длины волн становятся всё больше и, следовательно, тем краснее, чем дальше он движется. Это красное смещение можно определить и, таким образом, узнать, как долго свет «путешествовал». Однако сейчас обнаружены галактики, находящиеся в высокоразвитом состоянии, но существовавшие лишь спустя почти 300 млн лет после Большого взрыва. Теория Гупты должна объяснить, как это могло произойти.

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В основе его рассуждений лежит теория Фрица Цвикки 1929 года. Учёные, давшие название тёмной материи, в своё время разработали концепцию «световой усталости». Цвикки предположил, что красное смещение произошло из-за потери энергии в самом свете. В то время еще не было обнаружено расширение Вселенной, но предполагалось, что Вселенная статична. Поэтому искали другие теории красного смещения.

Новые данные, полученные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, натолкнули Гупту на идею объединения «световой усталости» и расширения Вселенной. Здесь играет роль константа связи — взаимодействие частиц.

Согласно Гупте, эта константа могла со временем измениться таким образом, что изменилось и поведение света. Он пишет, что вместо космической постоянной из-за темной энергии за расширение Вселенной может быть ответственна константа связи. Это означает, что расчёты возраста галактик могут быть ошибочными.

Объяснение крошечных галактик

Его гипотеза также может объяснить, почему далёкие галактики кажутся такими крошечными. Если бы свет на своем пути терял энергию, объекты выглядели бы более тусклыми и размытыми.

Телескоп Джеймса Уэбба будет продолжать наблюдать за самыми ранними галактиками во Вселенной и получать новые данные. Подтвердится ли теория Гупты, еще неизвестно. В исследовании мог бы помочь недавно запущенный телескоп ЕКА Euclid. Среди прочего, он предназначен для отслеживания тёмной энергии и более тщательного изучения расширения Вселенной.