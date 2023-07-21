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Россия защитила военный корабль камуфляжем времён Второй мировой войны
Россия прибегает к своим хитростям, используя стратегию скрытности времён Второй мировой войны, чтобы защитить себя от беспилотников

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Российский флот внедрил новую концепцию камуфляжа для защиты своих наиболее ценных боевых кораблей от атак противника. Цель камуфляжа — в первую очередь обман дронов. Однако неизвестно, работает ли камуфляж и насколько хорошо. Потому что метод маскировки несколько устарел и применялся ещё во Вторую мировую войну.

Военный корабль «оптически уменьшен»

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Фрегат «Адмирал Эссен», военный корабль класса «Адмирал Григорович», получил новый слой краски. Как подтверждают спутниковые снимки, нос и корма «Адмирала Эссена» были закрашены темной краской. Из-за этого серый корабль кажется меньше по размеру — по крайней мере, на первый взгляд. Потому что темная часть корабля сливается с темно-синим морем с высоты птичьего полета.

Предполагается, что камуфляж был нанесён в ответ на угрозу беспилотников ВМС Украины, использующих камеры для идентификации цели. Если «Эссен» классифицируется как меньший корабль, он является менее привлекательной целью.

Трюк с «уменьшением» военного корабля таким образом не использовался в предыдущие десятилетия, но был обычным средством обмана противника во время Второй мировой войны. KMS Bismarck, флагман ВМС Германии, также использовал подобный камуфляж. Носовая часть и корма судна были выкрашены в тёмный цвет, и даже была сделана ложная носовая часть, чтобы корпус выглядел короче.

Корабли класса «Адмирал Григорович», 2 из которых находятся в Чёрном море, играют важную роль. Каждый из них может быть оснащен 8 ракетами «Калибр» или 8 противокорабельными ракетами. Ракеты «Калибр» также включают крылатые ракеты для поражения наземных целей.

Защита от дронов-камикадзе

Корабли класса «Адмирал Григорович» являются одними из самых боеспособных боевых лодок Черноморского флота после того, как в апреле прошлого года был потоплен крейсер «Москва». Фрегаты имеют длину почти 125 метров каждый и водоизмещение более 4000 тонн.

На военном корабле могут разместиться 190 человек. Самую большую угрозу для таких кораблей, как «Адмирал Эссен», представляют беспилотные летательные аппараты ВМС Украины, вооруженные боеголовкой. В прошлом они несколько раз заходили в порт Севастополя, где также был атакован корабль «Адмирал Макаров». По данным Минобороны РФ, он получил лишь незначительные повреждения.

Россия не в первый раз прибегает к методам маскировки, которые применялись раньше. Например, номера на корме кораблей были закрашены, чтобы затруднить идентификацию. Однако вопрос о том, работает ли новый камуфляж, остаётся спорным. С российской точки зрения это, конечно, лучше, чем ничего. Будет интересно посмотреть, вернутся ли другие старомодные стратегии маскировки, такие как ослепление противника. Поскольку дроны фиксируют визуальную цель, этого нельзя исключать.

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#бпла #камуфляж #боевые корабли
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