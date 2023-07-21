Россия прибегает к своим хитростям, используя стратегию скрытности времён Второй мировой войны, чтобы защитить себя от беспилотников

Российский флот внедрил новую концепцию камуфляжа для защиты своих наиболее ценных боевых кораблей от атак противника. Цель камуфляжа — в первую очередь обман дронов. Однако неизвестно, работает ли камуфляж и насколько хорошо. Потому что метод маскировки несколько устарел и применялся ещё во Вторую мировую войну.

Военный корабль «оптически уменьшен»

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Фрегат «Адмирал Эссен», военный корабль класса «Адмирал Григорович», получил новый слой краски. Как подтверждают спутниковые снимки, нос и корма «Адмирала Эссена» были закрашены темной краской. Из-за этого серый корабль кажется меньше по размеру — по крайней мере, на первый взгляд. Потому что темная часть корабля сливается с темно-синим морем с высоты птичьего полета.

Предполагается, что камуфляж был нанесён в ответ на угрозу беспилотников ВМС Украины, использующих камеры для идентификации цели. Если «Эссен» классифицируется как меньший корабль, он является менее привлекательной целью.

Трюк с «уменьшением» военного корабля таким образом не использовался в предыдущие десятилетия, но был обычным средством обмана противника во время Второй мировой войны. KMS Bismarck, флагман ВМС Германии, также использовал подобный камуфляж. Носовая часть и корма судна были выкрашены в тёмный цвет, и даже была сделана ложная носовая часть, чтобы корпус выглядел короче.

Корабли класса «Адмирал Григорович», 2 из которых находятся в Чёрном море, играют важную роль. Каждый из них может быть оснащен 8 ракетами «Калибр» или 8 противокорабельными ракетами. Ракеты «Калибр» также включают крылатые ракеты для поражения наземных целей.

Защита от дронов-камикадзе

Корабли класса «Адмирал Григорович» являются одними из самых боеспособных боевых лодок Черноморского флота после того, как в апреле прошлого года был потоплен крейсер «Москва». Фрегаты имеют длину почти 125 метров каждый и водоизмещение более 4000 тонн.

На военном корабле могут разместиться 190 человек. Самую большую угрозу для таких кораблей, как «Адмирал Эссен», представляют беспилотные летательные аппараты ВМС Украины, вооруженные боеголовкой. В прошлом они несколько раз заходили в порт Севастополя, где также был атакован корабль «Адмирал Макаров». По данным Минобороны РФ, он получил лишь незначительные повреждения.

Россия не в первый раз прибегает к методам маскировки, которые применялись раньше. Например, номера на корме кораблей были закрашены, чтобы затруднить идентификацию. Однако вопрос о том, работает ли новый камуфляж, остаётся спорным. С российской точки зрения это, конечно, лучше, чем ничего. Будет интересно посмотреть, вернутся ли другие старомодные стратегии маскировки, такие как ослепление противника. Поскольку дроны фиксируют визуальную цель, этого нельзя исключать.