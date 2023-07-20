Как военные противодействуют ракетам HiMARS с помощью РЭБ

Точная мобильная артиллерия является мощным оружием. Тяжёлые управляемые ракеты, которые можно запускать из грузовиков — одна из самых эффективных оружейных систем в современном мире. Однако ракеты HiMARS в настоящее время не в полной мере эффективны, потому что российская армия нашла эффективное «противоядие».

Метод военных нарушает сигнал GPS и создаёт помехи в радиочастотах, так что управляемые ракеты становятся практически слепыми и, таким образом, не достигают своих целей. Вооруженным силам Украины в настоящее время трудно использовать высокоточные боеприпасы.

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Россия разработала меры противодействия. Сейчас Украина и её партнеры разрабатывают меры противодействия этой контрмере. Для помех и радиоэлектронной борьбы российская армия использует, в том числе, мобильную станцию радиопомех Р-330Ж «Житель». Эта станция может мешать сигналам в диапазоне от 100 МГц до 2 ГГц. Р-330Ж «Житель» может излучать помеховые сигналы мощностью 10 кВт. Это решение предназначено для нарушения радио и спутниковых сигналов в радиусе до 30 километров.

Ещё в апреле стало известно, что планирующие бомбы с GPS-наведением в Украине не попали в цель из-за того, что Россия заглушила соответствующие сигналы. Собственно, такие бомбы JDAM должны поражать цель с точностью до 5 метров с помощью GPS-приёмника. Широкомасштабное глушение затрагивает и ракеты HiMARS, которые, как утверждается, играют ключевую роль в текущем военном конфликте.