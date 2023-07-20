Новый военный беспилотник MQ-28 Ghost Bat от Boeing может летать самостоятельно и работать в паре с истребителями, чтобы вести разведку или уничтожать технику противника

Компания Boeing опубликовала информацию о боевом беспилотнике MQ-28 Ghost Bat в своих аккаунтах в социальных сетях. Согласно сообщению портала The Drive, дрон находится в аэропорту MidAmerica недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури.

Ghost Bat был разработан совместно с ВВС Австралии. Это первая военная техника, разработанная и произведенная в стране за более чем 50 лет. Беспилотник предназначен для использования вместе с пилотируемыми самолетами. С помощью искусственного интеллекта он также должен иметь возможность выполнять собственные миссии.

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Одно из преимуществ такого дрона в воздушном бою: БПЛА может совершать манёвры, которые человек-пилот в самолете не мог бы совершить без потери сознания из-за больших перегрузок. Кроме того, беспилотники можно использовать в качестве приманки, чтобы наземные системы ПВО могли захватить их и обстрелять ракетами, истратив тем самым свой боезапас. США использовали эту тактику с живыми пилотами во время войны в Персидском заливе.

Особенностью Ghost Bat является модульная конструкция. Носовую часть дрона можно заменить в зависимости от применения. Разные модули могут быть оснащены датчиками или оружием.

ВВС Австралии стали первым заказчиком Ghost Bat. Армия должна закупить не менее 10 дронов. Использовать их планируется начать с 2025 года. Военные могут использовать этот беспилотник для выполнения миссий вместе со своими истребителями F-35A и F/A-18F.