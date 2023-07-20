Для ВМС США строится самая совершенная подводная лодка

ВМС США уже имеют одну подводную лодку для того, чтобы вести разведывательные действия на морском дне. Однако судно USS Jimmy Carter находится на вооружении уже 20 лет, и теперь ему необходим преемник.

Как сообщают СМИ, ВМС США введут в строй новое судно «Вирджиния». Подводная лодка Subsea and Seabed Warfare (SSW) является вариантом класса «Вирджиния». Названия для судна пока нет.

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Атомная подводная лодка уже строится на верфи, предположительно в Коннектикуте. Бюджет ВМС США на проект составил $5,1 млрд. Корабль стоит примерно на миллиард долларов больше, чем обычная подводная лодка класса «Вирджиния».

Предполагается, что атомная подводная лодка лишится некоторых ракетных шахт, характерных для кораблей класса «Вирджиния». Вместо этого пространство используется для подводного оборудования, такого как дистанционно управляемые подводные роботы (ROV). Среди прочего, их можно использовать для проверки или манипулирования подводными кабелями, которые имеют решающее значение для глобального трафика данных в интернете.

ВМС США хотят превосходить противников, особенно Россию. В настоящее время Россия обладает самым большим флотом специальных подводных лодок. США не пытаются компенсировать численное отставание, вместо этого сосредотачиваясь на технологическом превосходстве.