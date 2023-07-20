Старые российские Т-62 творчески используются Украиной. Инженеры сооружают из них БТРы

За полтора года Украине удалось захватить в общей сложности 45 старых танков Т-62 российских вооруженных сил. Однако их не просто пускают на металлолом, а переделывают.

Как сообщает издание Forbes, из старых Т-62 будут делать боевые машины и бронетранспортеры. Последняя модель — Т62 — бронетранспортер, модифицируемый для военной бригады. Переоборудование финансирует Фонд Сергея Притулы, который поддерживает украинскую армию. По данным Forbes, модернизация стоит всего около $40 000.

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Неправильный калибр

Причина, по которой танк не отправляется обратно в бой ВСУ как таковой, связана с боекомплектом. Для него нужен калибр 115 миллиметров, что редкость за пределами России.

Поэтому это вооружение просто списывается. Остается дизель мощностью 580 л.с. и 33-тонный корпус, в котором достаточно места для экипажа без пушки. Для защиты будут добавлены пулеметы. 100-миллиметровая стальная броня обеспечивает надежную защиту транспортера от пуль из стрелкового оружия.