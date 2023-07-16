Lenovo Legion Y34w - ультраширокий Mini-LED дисплей, ожидаемая стоимость которого составит около 500 долларов США.

Компания Lenovo уже довольно давно работает в сфере игровых дисплеев, однако её продукция не получила распространения на мировых рынках. Теперь компания представила новый игровой дисплей в линейке "Legion", который на бумаге выглядит многообещающе.

В игровом мониторе Lenovo Legion Y34w используется 34-дюймовый ультраширокий экран с WQHD Mini-LED панелью. Выбор панели интересен, так как в основном Mini-LED-панели используются в игровых мониторах более высокого класса, таких как Samsung Neo Odyssey G9. Однако в Legion Y34w этот тип панели, как мы надеемся, перейдет в разряд "доступных" вариантов.

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Игровой дисплей Lenovo Legion Y34w имеет частоту обновления 165 Гц с сертификацией DisplayHDR 1000. Он также поддерживает технологию AMD Freesync Premium Pro с пиковой яркостью до 1200 нит. Монитор также обеспечивает отличное качество изображения, поскольку имеет 95% цветового охвата DCI-P3, 10-разрядную глубину цвета и точность цветопередачи с Delta E<2. Монитор обладает отличными характеристиками, что делает его подходящим для игр и профессиональных приложений.

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Что касается встроенных портов, то Lenovo Legion Y34w оснащен интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и полноценным USB-C, хотя реальное их количество пока не называется. Кроме того, интересной особенностью монитора является поддержка устройств с мощностью до 140 Вт через интерфейс USB-C, что делает его идеальным вариантом для использования в паре с игровым ноутбуком.