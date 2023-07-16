Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин снова стал героем ироничных картинок

Не так давно пользователи сети активно обсуждали фотографии Пригожина в различных образах, найденные при обыске в его офисе. Многие сравнивали его с персонажем фильма "Диктатор", и добавляли различные ироничные подписи.

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На днях в сети появилась ещё одна фотография Пригожина, сделанная, как утверждается, в полевом лагере в Белоруссии. На ней глава ЧВК "Вагнер" сидит на кровати в трусах и футболке. Интернет-сообщество моментально разобрало её на мемы. Некоторые из них представлены ниже.

Кто-то обыгрывает ситуацию с популярным выражением Пригожина "Шойгу, Герасимов, где...?". Один из авторов смеётся над жизненной ситуацией, когда в гости приходит девушка, а батя ходит по дому в одних трусах. Некоторые пользователи представили Евгения Викторовича героем телепередачи "Давай поженимся".

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Хотя может показаться, что данные изображения направлены на высмеивание Пригожина, на самом деле они увеличивают его медийность и способствуют популярности среди младшего поколения, которое проводит за просмотром мемов в интернете большую часть свободного времени.