Поставки самолётов не только истощат Европу, но и могут втянуть её в конфликт

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин рассказал, как поставки западных истребителей могут повлиять на проведение спецоперации и чем это чревато для стран Европы. Поставки военных самолётов для нужд ВСУ способны привести к тому, что Европа станет активным участником российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, передача Украине западных истребителей приведёт к истощению ВВС Европы, а Россия ответит на этот шаг ускорением разработки и увеличением поставок новых видов вооружения.

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Российский посол в Великобритании ранее решительно предостерёг страну от поставок боевых самолетов, заявив, что Великобритания понесёт полную ответственность "за очередной виток эскалации и последующие военно-политические последствия для европейского континента и всего мира".

Китайские военные эксперты считают, что поставки украинским воздушным силам истребителей из Европы не только втянут западный континент в конфликт, но и ослабят потенциал европейских ВВС.

"Запад, конечно же, беспокоится о возможном переносе конфликта на свою территорию, но также они понимают, что отбирают военный потенциал у своих ВВС". Китай убеждён, что такая риторика Запада не остановит Россию, а только спровоцирует её увеличить объемы производства вооружения. Украина уже давно ожидает поставку истребителей F-16 и других моделей. На данный момент ни одного F-16 нет на территории Украины, однако пилоты ВСУ уже проходят обучение в Европе.

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Как и в случае с танками, о поставке которых "не могло идти и речи", поставки истребителей, по-видимому, лишь вопрос времени. Зеленский многократно обращался за помощью к Западу с просьбой предоставить самолёты для проведения наступательных операций против России. При этом в украинском военном командовании уверены, что стране дадут необходимое вооружение до конца 2023 года.