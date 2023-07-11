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"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
Глава ЧВК "Вагнер" на постере несколько подзагорел и подкачался
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Пользователи сети обсуждают завирусившийся мем с постером к фильму о главе ЧВК "Вагнер" в адаптации Netflix. На нём Евгений Викторович Пригожин выглядит несколько более загоревшим, чем обычно (видимо, сказываются его командировки в жаркие страны Африки) и подкачавшимся.

Конечно, данный постер является лишь креативным видением фанатов, а совсем не официальным изображением от Netflix, однако в нём иронично обыгрывается "любовь" американских (и не только) кинокомпаний к использованию в своих фильмах и сериалах темнокожих актёров даже там, где это выглядит не совсем уместно.

Ниже несколько примеров подобного "вольного повествования" в, казалось бы, исторических фильмах.

Подобные комментарии часто появляются под новостями об очередной американской экранизации какой-нибудь книги или мультфильма. Взять хотя бы недавно нашумевший случай с русалочкой Ариэль, которая несколько не соответствует канонам диснеевского мультфильма.

Некоторые пользователи спокойно относятся к таким "заменам". Для них не важен цвет кожи персонажа, ведь главное в фильме - это интересный сюжет и игра актёров. Ниже приведён один из комментариев по этой теме на сайте picabu:

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Как видим, пользователи сети поделились на два лагеря. Кто-то выступает против изменения канонических образов, а для кого-то цвет кожи и даже пол персонажа не так важен, как захватывающий сюжет и эмоции.

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#пригожин #вагнер #netflix #фильм #пригожин вагнер #нетфликс
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