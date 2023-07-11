Exoprimal выйдет в пятницу, 14 июля, для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Во время прямой трансляции Exoprimal Showcase директор игры Такуро Хираока (Takuro Hiraoka) раскрыл несколько подробностей о дорожной карте игры после запуска. Прежде всего, он представил функцию Final Mission Selection. Игроки смогут проводить матчмейкинг в трёх различных очередях: PvP (игрок против игрока), PvE (игрок против мобов) и случайные.

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В PvP-матчах две противоборствующие команды экзофайтеров будут сражаться непосредственно в последней части матча. В PvE-матчах, напротив, главное - скорость. Эти миссии, как правило, не предполагают прямого PvP. Побеждает та команда, которая первой выполнит все задания. В случайных матчах можно попасть в любую из этих двух очередей, но с небольшим бонусом к опыту, который вознаградит вас за авантюризм.

16 августа выйдет первое обновление, которое добавит десять вариантов Альфа-экзокостюмов. Эти альтернативные варианты предлагают совершенно иное оружие, чем стандартные экзокостюмы.

Второй сезон стартует в середине октября и принесет с собой коллаборацию с Street Fighter 6, о которой впервые было озвучено в прошлом месяце. CAPCOM также добавит новые буровые установки, модули, новую финальную миссию и новую карту Ocean Platform.

Выход третьего сезона запланирован на январь 2024 года. В обновлении появится бета-вариант экзокостюма и новый враг - динозавр, грозный Нео Трицератопс. Тогда же CAPCOM сделает коллаборацию с одной из своих франшиз - Monster Hunter.

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Напомним, что игра Exoprimal выйдет в пятницу, 14 июля, для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра будет включена в первый день в подписку Game Pass. Функционал кроссплатформенной игры на старте будет весьма ограничен, однако CAPCOM обещала рассмотреть возможность его расширения.