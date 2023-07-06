Белорусский лидер поделился деталями разговора с главой ЧВК "Вагнер" на встрече с журналистами в этот четверг

Сегодня 6 июля состоялась встреча главы Республики Беларусь Александра Лукашенко с журналистами во Дворце Независимости. Наиболее всего журналистов интересовала судьба ЧВК "Вагнер" в их "новом доме" и лично Евгения Пригожина.

реклама

Белорусский президент рассказал, что на текущий момент Евгения Пригожина на территории республики нет, скорее всего он находится в Санкт-Петербурге или в Москве, а бойцы ЧВК "Вагнер" располагаются в полевых лагерях.

Лукашенко не выразил озабоченности тем, что в страну прибыл такой большой контингент иностранных военных. Напротив, президент считает, что накопленный бойцами "оркестра" опыт и знания пригодятся для обучения и совершенствования личного состава вооружённых сил Республики Беларусь.

Александр Григорьевич заявил журналистам, что вчера вечером разговаривал с Евгением Пригожиным по телефону. В ходе разговора двух лидеров обсуждались моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". "Он мне сказал: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца", – поделился подробностями разговора с главой "музыкантов" Александр Лукашенко.

На вопрос журналистов об уголовной ответственности и преследовании Пригожина, Лукашенко ответил, что сейчас глава ЧВК "Вагнер" на свободе, а что касается его будущего – оно ему не ведомо.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, Лукашенко отметил, что версии насчёт затаённой обиды Владимира Путина на Пригожина, распространяемые в интернете, являются сильно преувеличенными. "Если вы думаете, что Путин такой злопамятный, что его (Пригожина) завтра "замочат"… Нет, этого не будет", - заверил журналистов Лукашенко.