Сегодня 6 июля состоялась встреча главы Республики Беларусь Александра Лукашенко с журналистами во Дворце Независимости. Наиболее всего журналистов интересовала судьба ЧВК "Вагнер" в их "новом доме" и лично Евгения Пригожина.
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Белорусский президент рассказал, что на текущий момент Евгения Пригожина на территории республики нет, скорее всего он находится в Санкт-Петербурге или в Москве, а бойцы ЧВК "Вагнер" располагаются в полевых лагерях.
Лукашенко не выразил озабоченности тем, что в страну прибыл такой большой контингент иностранных военных. Напротив, президент считает, что накопленный бойцами "оркестра" опыт и знания пригодятся для обучения и совершенствования личного состава вооружённых сил Республики Беларусь.
Александр Григорьевич заявил журналистам, что вчера вечером разговаривал с Евгением Пригожиным по телефону. В ходе разговора двух лидеров обсуждались моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". "Он мне сказал: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца", – поделился подробностями разговора с главой "музыкантов" Александр Лукашенко.
На вопрос журналистов об уголовной ответственности и преследовании Пригожина, Лукашенко ответил, что сейчас глава ЧВК "Вагнер" на свободе, а что касается его будущего – оно ему не ведомо.
Кроме того, Лукашенко отметил, что версии насчёт затаённой обиды Владимира Путина на Пригожина, распространяемые в интернете, являются сильно преувеличенными. "Если вы думаете, что Путин такой злопамятный, что его (Пригожина) завтра "замочат"… Нет, этого не будет", - заверил журналистов Лукашенко.