В сети активно распространяются фотографии, найденные при обыске особняка главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На этих фотографиях бизнесмен предстаёт в совсем непривычном виде: практически везде у него есть борода и волосы на голове. Он одет в военную форму, но совсем не российской армии.
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Как сообщается, на данных фотографиях представлены различные амплуа главы ЧВК "Вагнер", когда он посещал страны Африки. По предварительной информации, первая фотография сделана в Сирии, вторая в Судане, третья в Конго, четвёртая в Буркина-Фасо, пятая в Мозамбике и шестая в Ливии. Некоторые пользователи в социальных сетях высказали своё уважение к тому, что лидер "музыкантов" лично работал "в поле" под прикрытием, а не наблюдал за ситуацией из своего кабинета.
Пользователи сети и телеграм-каналы принялись активно обсуждать новые фото. Один из таких каналов опубликовал пост с шуточной просьбой "выбрать своего бойца". В комментариях пользователи в шутку предлагают "задонатить чтобы разблокировать новый скин", "доплатить за предметы кастомизации", а кто-то даже хочет увидеть подобный облик в компьютерных играх серии Call of Duty и Battlefield. Некоторые отмечают, что борода приходится главе ЧВК "Вагнер" очень кстати.
Также пользователи отметили некоторое сходство одного из амплуа Пригожина с главным персонажем фильма Диктатор, вышедшего в прокат в 2012 году.