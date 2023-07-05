Надпись на бойке гласит "На случай важных переговоров"

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Сегодня в сети стали появляться кадры, снятые подразделениями МВД РФ во время обысков особняка и офиса главы ЧВК "Вагнер" Евгения Викторовича Пригожина. В роскошных апартаментах предпринимателя было найдено огромное количество оружия, начиная от пистолетов и заканчивая снайперской винтовкой. Также на кадрах видно множество пачек с деньгами (как российскими рублями, так и американскими долларами) и несколько слитков золота.

Ранее Пригожин уже объяснял, что хранит огромное количество "налички", потому что зарплата и различные компенсации сотрудникам компании выплачивается исключительно наличными денежными средствами. Но интерес пользователей сети привлекли не деньги и драгоценности бизнесмена, а кувалда с выгравированной ироничной надписью "На случай важных переговоров".

Зная страсть ЧВК "Вагнер" к кувалдам, совсем не удивительно было увидеть в особняке бизнесмена подобный "трофей".

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Кроме того, в апартаментах главы "Вагнера" обнаружили целую комнату для молитв, обставленную иконами и даже небольшой индивидуальный медицинский модуль, предназначенный для экстренного оказания медицинской помощи.