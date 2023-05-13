По словам главы ЧВК "Вагнер" главком ВСУ Залужный не безосновательно лестно отозвался о начальнике генерального штаба ВС РФ.

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Пресс-служба Пригожина опубликовала очередное аудиосообщение в своём телеграм-канале. В нём Евгений Викторович рассказал, за что, по его мнению, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный похвалил начальника генштаба ВС РФ генерала армии Герасимова.

"Залужного абсолютно устраивает то, что сегодня делает НГШ. Войска оставляют позиции на ключевых высотах, ЧВК "Вагнер" не получают достаточного количества снарядов, а потенциал российской армии снижается. Так что Залужный, думаю, не только похвалит, но и какую-нибудь государственную награду выпишет", - прокомментировал хвалебную речь главкома ВСУ Пригожин.

Так же Пригожин ответил тем, кто постоянно напоминает ему про уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ: "дискредитация - это действия, направленные на подрыв доверия к армии и МО РФ. Те, кто допустили то состояние армии, в котором она находится и занимаются дискредитацией."

Напомним, что Пригожин ранее уже высказал своё мнение по поводу "тактического отступления" и перегруппировки войск на флангах.

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Кроме того Пригожин сообщил, что за ночь подразделения "музыкантов" взяли под контроль ещё 3 здания в так называемом "гнезде" Бахмута. И это в условиях продолжающегося, по словам главы ЧВК "Вагнер", дефицита снарядов.