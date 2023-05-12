Искусственный интеллект отдаёт свой предпочтение немецкой группе.

Германия является фаворитом на победу в конкурсе песен "Евровидение 2023", который пройдет в эти выходные. К такому выводу пришла компания SongPad, которая проанализировала каждую из представленных песен с помощью новейшей модели OpenAI GPT GPT-4. Компания использовала специально разработанные подсказки и параметры для анализа и ранжирования каждой из представленных песен и решила, что лучшей будет признана композиция Германии Blood & Glitter группы Lord of the Lost.

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Хотя GPT-4 может (а может и нет) выбрать лучшую песню, основываясь на её качестве, важно помнить, что Евровидение может иметь некий политический подтекст. Никто не удивится, узнав, что победителем конкурса в прошлом году стала Украина, а Россия была исключена из-за начала спецоперации на Украине. По этой причине результаты могут оказаться не такими, как прогнозирует GPT-4.Согласно небольшому эксперименту от SongPad, худшая песня, представленная на конкурс, принадлежит Сербии.

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Однако в этом анализе немного несправедливо то, что английские переводы песен использовались до того, как GPT-4 проанализировал эмоциональное воздействие, использование метафоры, рифмы, творческих приемов письма, структуры и повторений. К сожалению для Сербии, её песня Samo Mi Se Spava изначально была на английском языке, и она все равно получила наихудший рейтинг от GPT-4.Финал "Евровидения 2023" состоится 13 мая в Великобритании. В этом году в конкурсе примут участие следующие страны: Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Израиль, Италия, Молдова, Норвегия, Португалия, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.