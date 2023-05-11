Телеграм-канал пресс-службы Пригожина выложил очередное обращение руководителя "музыкантов". По словам Пригожина контрнаступление украинской армии уже идёт. Подразделения ВСУ вклиниваются во фланги на бахмутском направлении, и в некоторых местах делают это успешно. Целью ВСУ является окружение подразделений "оркестра" в Бахмуте (Артёмовске) и дальнейшая их ликвидация.
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Евгений Викторович сообщил, что с боеприпасами всё так же плачевно, однако заверил, что ЧВК "Вагнер" будет и дальше наступать, а каким именно образом "музыканты" будут это делать - расскажет после завершения Бахмута.
По словам Пригожина, если ВСУ всё-таки продавят Бахмутское направление, то дальше "на подъёме, со всем боевым духом" пойдут на Брянскую и Белгородскую область и Запорожье. Сомневаться в его словах не приходится - именно такая задача сейчас и является наиболее вероятной. Получив оружие, технику, боеприпасы, и подготовив людей в странах Запада, украинское командование направило их для уничтожения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. "Они [ВСУ] уже полностью задействованы", - прокомментировал начавшуюся активность украинской армии Пригожин.