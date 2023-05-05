Видео доступно в ВК и телеграм-канале Пригожина

Телеграм-канал пресс-службы Пригожина, а также группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте разместили видео, на котором Евгений Викторович открыто называет фамилии тех, кто по его мнению виновен в нехватке снарядов у "оркестра". Ссылка на видео [Вконтакте]

реклама

Первая половина видео посвящена тому, почему, по мнению Евгения Пригожина, заместитель Министра обороны по МТО, генерал-полковник Мизинцев Михаил Евгеньевич, лишился своей должности в генштабе и пришёл в ЧВК "Вагнер" на должность заместителя командира "музыкантов". По словам Пригожина, Мизинцев порядочнейший командир, ответственный, но при этом простой мужик "без каких-то супер требований". Сейчас генерал контролирует подготовку подразделений ЧВК "Вагнер" и вливается в новую должность. Соответствующее видео с полигона уже есть в сети.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вторая часть видео посвящена расчёту требуемого количества снарядов. По словам Пригожина отсутствие боеприпасов повышает количество потерь личного состава в 2,7 раза. "Разница потерь лежит на совести тех, кто не выдавал нам боеприпасы", - заявил Пригожин и назвал фамилии и должности соответствующих лиц, а также пообещал, что они понесут ответственность.