Телеграм-канал пресс-службы Пригожина, а также группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте разместили видео, на котором Евгений Викторович открыто называет фамилии тех, кто по его мнению виновен в нехватке снарядов у "оркестра". Ссылка на видео [Вконтакте]
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Первая половина видео посвящена тому, почему, по мнению Евгения Пригожина, заместитель Министра обороны по МТО, генерал-полковник Мизинцев Михаил Евгеньевич, лишился своей должности в генштабе и пришёл в ЧВК "Вагнер" на должность заместителя командира "музыкантов". По словам Пригожина, Мизинцев порядочнейший командир, ответственный, но при этом простой мужик "без каких-то супер требований". Сейчас генерал контролирует подготовку подразделений ЧВК "Вагнер" и вливается в новую должность. Соответствующее видео с полигона уже есть в сети.
Вторая часть видео посвящена расчёту требуемого количества снарядов. По словам Пригожина отсутствие боеприпасов повышает количество потерь личного состава в 2,7 раза. "Разница потерь лежит на совести тех, кто не выдавал нам боеприпасы", - заявил Пригожин и назвал фамилии и должности соответствующих лиц, а также пообещал, что они понесут ответственность.