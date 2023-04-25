Ещё не вышедший мобильный чипсет Exynos 2400 от Samsung связывали с грядущим семейством смартфонов Galaxy S24, но интернет-пользователи предполагают, что эта SoC будет использоваться только в базовой модели. Более дорогие варианты Plus и Ultra могут обзавестись чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 верхнего эшелона от Qualcomm.
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Процессоры Exynos от Samsung не считаются лидерами рынка, но инсайдеры отрасли считают, что последние данные о производительности указывают на то, что новинка от Samsung сможет удивить своей мощностью. Точные характеристики Exynos 2400 не разглашаются, но один из источников предполагает, что Samsung остановилась на 10-ядерной компоновке, а также увеличила количество ядер GPU - с 6 до 12. Ожидается, что новинка будет построена на собственном 4 нм техпроцессе SF4P.
Информацией поделился инсайдер OreXda в своём аккаунте в Twitter. Утечка раскрывает результаты бенчмарков, полученные неизвестным устройством на базе процессора Exynos 2400 SoC. Результаты Geekbench 5 показывают средний балл одного ядра 1530 с пиком 1711. Средний показатель для многоядерных тестов составляет 6210, а максимальный - 6967.
Таким образом, Exynos 2400 на 31% быстрее (по многоядерной производительности), чем обновленный вариант Snapdragon 8 Gen 2, который сейчас используется в смартфонах Galaxy S23 Ultra, но разрыв между ними в плане одноядерной производительности не так велик. 2400 удается опередить (на 30%) средний результат многоядерного процессора Apple Bionic A16 нынешнего поколения, хотя последний превосходит предполагаемый инженерный образец по одноядерному результату на 20%.