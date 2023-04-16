Немецкое информационное интернет-издание Die Welt выпустило материал о якобы "российских шпионках", вербующих через популярный сайт знакомств Tinder военнослужащих и государственных деятелей.
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В статье говорится о том, что "Кремль использует молодых девушек, которые расставляют любовные ловушки". Целью таких "ловушек" называются профили солдат, офицеров и политиков Бундесвера, через которых спецслужбы якобы получали необходимую им информацию.
"Просто свайпните вправо по экрану смартфона, где вас ждёт партнёр мечты. Или российская спецслужба", — говорится в публикации.
В немецком издательстве выражают сильную озабоченность тем, что под видом "милых дам (и не только)" на сайтах знакомств во всю могут работать спецслужбы иностранных государств. Вопрос даже подняли на специальном совещании, на котором присутствовали некоторые из представителей НАТО.
Пользователи соцсетей уже подхватили новость, с юмором отмечая, что "красивые русские девушки – одна из суперспособностей России".