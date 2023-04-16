Группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте опубликовала фрагмент из видео, на котором глава "музыкантов" поздравляет с праздником Светлой Пасхи бойцов, ведущих боевые действия в Бахмуте (Артёмовске).
реклама
Локацией для записи видео послужило, по-видимому, сооружение для отдыха личного состава "оркестра". Условия "проживания" не роскошные, но и не спартанские. В углу стоит печка "буржуйка" с выведенной наружу трубой. В комнате размещено несколько кроватей и диван, а также стол и телевизор.
Евгений Пригожин лично пожал руку всем, кто находился в помещении и поздравил военных, однако, со свойственным ему юмором, предложил яйцами "не чокаться", чтобы те не звенели и противник не услышал.
Напомним, что по информации Пригожина, ЧВК "Вагнер" начала своё участие в СВО 19 марта 2022 года. "Музыканты" отчитались, что за время кампании они уничтожили более 38 тысяч человек личного состава противника. Стоит отметить, что со слов главы "оркестра" только в Бахмуте и Соледаре (в которых воюют исключительно силы "Вагнера") двухсотыми насчитывается 32 тысячи бойцов.