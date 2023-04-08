Достоверность утёкших данных не подтверждена, однако Пентагон начал своё расследование, а это о чём-то да говорит

Россия получила важную информацию о планах ВСУ, касаемо предстоящего наступления. Эти данные стали доступны из недавней утечки, произошедшей в министерстве обороны США. Об этом сообщает иностранное издание The War Zone.

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"Если документ действительно настоящий, эта информация даст российской стороне ценные сведения о планах Украины на контрнаступление", — сообщает американское издание. В утёкших данных раскрывается каким образом и какими силами и средствами ВСУ собираются проводить контрнаступление.

"Любая утечка секретной информации крайне тревожна, и я рад видеть, что Пентагон расследует этот вопрос", - сказал в интервью The War Zone сенатор Марк Уорнер. "Возможно, что данные являются специально подстроенным вбросом, поэтому американцам следует помнить, что нужно с осторожностью доверять информации, которую они видят в Интернете. Я буду продолжать внимательно следить за этой ситуацией".

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Когда дело доходит до секретных военных документов, трудно сразу сказать, что является реальностью, а что дезинформацией. По обе стороны этого конфликта идёт очень жаркое информационное противостояние.