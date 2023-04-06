Компания Sony выпустит в этом месяце наушники-вкладыши под названием WF-C700N в чёрном, белом, зелёном и фиолетовом цветах по рекомендованной розничной цене 130 евро. Компания утверждает, что это самые лёгкие наушники, которые бренд выпустил до сих пор, и они были разработаны в сотрудничестве с голландским художником Tijn.
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Наушники оснащены функцией активного шумоподавления и должны проработать около 7,5 часов на одном заряде аккумулятора. Без ANC время автономной работы составит 10 часов. Sony не раскрывает, сколько дополнительного времени автономной работы можно получить от зарядного чехла. WF-C700N обладает водонепроницаемостью по стандарту IPX4.
Из-за компактного и лёгкого форм-фактора можно подумать, что конечный результат будет несколько посредственным, но качество звука, похоже, ничуть не страдает. Обзорщики утверждают, что Sony WF-C700N имеет "сенсационный звук" и в этом отношении является очень хорошим вариантом за свою цену. С другой стороны, одним из существенных недостатков является предварительное отсутствие функции Multipoint Connection; эта функция должна появиться в обновлении прошивки позднее этим летом.