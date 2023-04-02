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Всё чаще появляются новости о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" находят брошенное вооружение европейского и американского производства на оставленных ВСУ позициях. "Музыкантов" такой расклад определённо радует, ведь трофейное вооружение можно обратить для борьбы с ВСУ.
Опыт применения зарубежного вооружения бойцы "Вагнера" получили ещё во время выполнения задач на африканском континенте, где встречались с западными прокси. Поэтому обучение на иностранную технику пройдёт намного быстрее.
С трофейной техники "вагнеровцы" убирают кресты и другие опознавательные знаки противника и ставят свои, а после, при необходимости подлатав вооружение, используют его для ответных ударов по неприятелю.
Утверждается, что в строю ЧВК "Вагнер" стоит по меньшей мере 6 БМП иностранного производства. По словам военного корреспондента "в Бахмуте американский БТР М113 уже работает на благо России".
Помимо тяжёлой техники "оркестр" находит и множество стрелкового оружия, например американские штурмовые винтовки М4А1 и гранатомёты М320.
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