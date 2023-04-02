Группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в соц. сети Вконтакте опубликовала два видео, снятые в процессе боевой работы артиллерии "музыкантов". С лёгкой руки Иосифа Сталина артиллерию принято называть Богом войны, и это не случайно - она всепогодна, мобильна и смертоносна. Того же мнения о ней придерживаются и бойцы "оркестра".
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На одном из опубликованных видео боевой расчёт гаубицы Д-1 ведёт боевую работу по пехоте противника, также показана подготовка орудия к стрельбе и его наведение. Корректировка огня производится с помощью беспилотных летательных аппаратов. Участник видео говорит, что основная задача артиллерии - поддержать пехоту. "Как говорится, пот артиллериста бережёт кровь штурмовика", - добавил боец ЧВК "Вагнер".
На втором видео представлена стрельба с гаубицы Д-30. Военнослужащий "оркестра" называет установку лучшим орудием в мире и подчёркивает его высочайшую надёжность, отмечая, однако, что "точность хотелось бы получше". Судя по озвученному расходу в 15 снарядов по цели, можно предположить, что "вагнера" отрабатывали по укрепрайону ВСУ. Командир расчёта отметил высокую интенсивность боёв и подчеркнул, что иногда целей бывает больше, чем расчёт может отработать.
После завершения боевой работы расчёт замаскировал орудия и отправился дежурить в укрытия.