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"Пот артиллериста бережёт кровь штурмовика" - ЧВК "Вагнер" показала боевую работу "Бога войны"
Артиллерия "музыкантов" помогает штурмовым группам, нанося удары по местам дислокации ВСУ
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Группа "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в соц. сети Вконтакте опубликовала два видео, снятые в процессе боевой работы артиллерии "музыкантов". С лёгкой руки Иосифа Сталина артиллерию принято называть Богом войны, и это не случайно - она всепогодна, мобильна и смертоносна. Того же мнения о ней придерживаются и бойцы "оркестра".

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На одном из опубликованных видео боевой расчёт гаубицы Д-1 ведёт боевую работу по пехоте противника, также показана подготовка орудия к стрельбе и его наведение. Корректировка огня производится с помощью беспилотных летательных аппаратов. Участник видео говорит, что основная задача артиллерии - поддержать пехоту. "Как говорится, пот артиллериста бережёт кровь штурмовика", - добавил боец ЧВК "Вагнер".

На втором видео представлена стрельба с гаубицы Д-30. Военнослужащий "оркестра" называет установку лучшим орудием в мире и подчёркивает его высочайшую надёжность, отмечая, однако, что "точность хотелось бы получше". Судя по озвученному расходу в 15 снарядов по цели, можно предположить, что "вагнера" отрабатывали по укрепрайону ВСУ. Командир расчёта отметил высокую интенсивность боёв и подчеркнул, что иногда целей бывает больше, чем расчёт может отработать.

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После завершения боевой работы расчёт замаскировал орудия и отправился дежурить в укрытия.

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Спасибо за достойную статью!👍
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Какая статья? 1 апреля.
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