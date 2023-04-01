Стратегия Terra Nil уже доступна для покупки

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Состоялся релиз Terra Nil - игры, где вы меняете безжизненные ландшафты в процветающие экосистемы. "Превратите мёртвую почву в плодородные пастбища, очистите загрязнённые океаны, вырастите лес и создайте лучшую среду обитания для животных. После чего уберите свои здания и заметите все следы того, что вы здесь были", - гласит описание игры.

реклама

Terra Nil - это сложная экологическая стратегия о превращении забытой пустоши в процветающую экосистему. Игрокам предлагается вдохнуть жизнь в пустой мир, очистив природу и заново поселив животных, а затем уйти с планеты без следа.

Градостроительный симулятор, но наоборот

С помощью новейших эко-технологий для очистки планеты, вы создадите равнины, пляжи, тропические леса, и многое другое, а затем оставите новую среду для её истинных обитателей - животных.

Разнообразие

Игра предлагает процедурно генерируемые карты, а это значит, что ни одно из прохождений Terra Nil не будет одинаковым. Стройте сооружения, ориентируясь на случайные, сложные и непредсказуемые ландшафты, включая извилистые реки, горы, низменности и океаны.

Каждый регион Terra Nil развивается по этапам, конечная цель которых - оставить после себя нетронутую дикую природу. Уровни - это не бесконечный рост, а скорее уравновешивание и взращивание окружающей среды перед тем, как оставить ее в покое.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Красивое окружение, раскрашенное вручную, расслабляющая музыка и атмосферное звуковое сопровождение делают Terra Nil спокойным и медитативным занятием. После игры вы можете включить специальный режим, чтобы насладиться естественной красотой восстановленной вами экосистемы.