Состоялся релиз Terra Nil - игры, где вы меняете безжизненные ландшафты в процветающие экосистемы. "Превратите мёртвую почву в плодородные пастбища, очистите загрязнённые океаны, вырастите лес и создайте лучшую среду обитания для животных. После чего уберите свои здания и заметите все следы того, что вы здесь были", - гласит описание игры.
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Terra Nil - это сложная экологическая стратегия о превращении забытой пустоши в процветающую экосистему. Игрокам предлагается вдохнуть жизнь в пустой мир, очистив природу и заново поселив животных, а затем уйти с планеты без следа.
Градостроительный симулятор, но наоборот
С помощью новейших эко-технологий для очистки планеты, вы создадите равнины, пляжи, тропические леса, и многое другое, а затем оставите новую среду для её истинных обитателей - животных.
Разнообразие
Игра предлагает процедурно генерируемые карты, а это значит, что ни одно из прохождений Terra Nil не будет одинаковым. Стройте сооружения, ориентируясь на случайные, сложные и непредсказуемые ландшафты, включая извилистые реки, горы, низменности и океаны.
Каждый регион Terra Nil развивается по этапам, конечная цель которых - оставить после себя нетронутую дикую природу. Уровни - это не бесконечный рост, а скорее уравновешивание и взращивание окружающей среды перед тем, как оставить ее в покое.
Красивое окружение, раскрашенное вручную, расслабляющая музыка и атмосферное звуковое сопровождение делают Terra Nil спокойным и медитативным занятием. После игры вы можете включить специальный режим, чтобы насладиться естественной красотой восстановленной вами экосистемы.