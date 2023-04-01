Общий пул памяти CPU и GPU устраняет необходимость хранения дубликатов игровых данных в системной памяти и VRAM видеокарты, что приводит к увеличению скорости работы

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Microsoft выпустила обновление своего API DirectX 12. В настоящее время предварительная версия SDK доступна только для разработчиков, поскольку официально она была представлена совсем недавно, в пятницу 31 марта, однако поддержка обновления уже была реализована в последних графических драйверах, выпущенных NVIDIA, Intel и AMD.

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Вот что говорит команда Microsoft о предварительной версии функции под названием Upload Heaps в DirectX 12: "Исторически видеопамять графического процессора была недоступна для CPU, что вынуждало программы копировать большие объемы данных через шину PCI. В большинстве современных графических процессоров появился регистр базового адреса с изменяемым размером (или Resizable BAR), позволяющий Windows управлять видеопамятью GPU".

Далее в Майкрософт описывают, как обновление позволяет ЦП получить доступ к пулу VRAM на подключенной видеокарте: "Поскольку VRAM управляется Windows, D3D теперь открывает доступ к памяти непосредственно для CPU! Это позволяет CPU и GPU одновременно получать прямой доступ к памяти, устраняя необходимость копирования данных с CPU на GPU, что повышает производительность в определенных сценариях".

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Такая оптимизация GPU может дать много преимуществ в контексте компьютерных игр, поскольку требования к памяти продолжают расти в соответствии с увеличением визуальной изощренности и сложности.