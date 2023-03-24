Глава ЧВК "Вагнер" также прокомментировал заявление, касающееся прикрытия флангов ВС РФ.

В группе "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте появился отрезок из интервью Евгения Викторовича Федеральному агентству новостей. Журналисты задали главе "музыкантов" вопрос о взаимоотношениях с кадровыми военными ВС РФ и попросили прокомментировать появившееся в СМИ провокационное заявление о якобы бездействии российской армии.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" рассказал, что сейчас в СМИ тиражируется новость о том, что якобы "Пригожин говорит, что военные ничего не делают, фланги не прикрывают". Данное заявление Пригожин опроверг, однако подчеркнул, что для грамотной работы военных необходима "нормальная коммуникация", но на сегодняшний момент она "крайне медленная, крайне длительная".

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Глава "оркестра" отметил, что "на местах" бойцы подразделений ЧВК "Вагнер" полностью контактируют как с офицерами, так и с солдатами регулярной российской армии, помогая и получая помощь в ответ. Пригожин утверждает, что в своих отношениях бойцы обеих структур добились полного взаимопонимания, а в их коллективе "совершенно братские отношения".