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Пригожин рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» используют полученный в Африке опыт на Украине
"Музыканты" стали намного эффективнее за 9 лет существования компании
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ЧВК "Вагнер" была создана в 2014 году. С тех пор бойцы "оркестра" успели побывать на Украине, в Сирии, Центральноафриканской Республике, Ливии и Судане и получили существенный опыт ведения боевых действий в различных географических и климатических условиях.

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На странице группы "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте опубликовано видео, на котором журналисты спрашивают главу "Вагнера" о том, привело ли к отрицательным последствиям в Африке то, что множество бойцов было переброшено для ведения боевых действий в Украину. Пригожин подчеркнул значимость Африки и согласился с тем, что личного состава "музыкантов" там стало меньше, однако, эффективность подразделений возросла т.к. меньшим количеством солдат ЧВК "Вагнер" успешно выполняет те же задачи.

Пригожин отметил, что эффективность "Вагнера" обусловлена тем, что компания всё время находится в движении. На Украине применяется большое количество решений, которые уже были отработаны в африканских государствах. Украинские поля практически не отличаются от пустыни - это такая же открытая местность на которой необходимо тщательно маскироваться и использовать внезапность действий. "А чем отличаются лесополосы от джунглей, где беспилотники не видят?", - добавил Пригожин.

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Кроме того глава "музыкантов" рассказал, что и в Африке "Вагнер" сталкивался с французскими и американскими способами и средствами ведения войны. "Когда сюда [на Украину] привезли 150-мм натовские орудия, мои артиллеристы уже знали их наизусть", - сообщил Пригожин.

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