Украина пошла на хитрый шаг, однако, цели для "Кинжалов" всё-равно найдутся

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

После того как 9 марта 2023 года ударами гиперзвуковых ракет "Кинжал" были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК и объекты энергетики, обеспечивающие их, Украина начала предпринимать шаги по переносу производства в другие страны. По словам Игоря Конашенкова все ракеты "Кинжал" достигли назначенных целей, в том числе было выведено из строя предприятие по производству боеприпасов.

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Боевая часть "Кинжалов" практически не отличается от других ракет, однако, разница состоит в том, что "Кинжал" практически невозможно остановить средствами ПВО благодаря огромной скорости ракеты (более чем в 5 раз быстрее скорости звука). Поэтому данные ракеты применяются исключительно для нанесения ударов по критически важным целям, например, заводам по производству и ремонту военной техники и боеприпасов.

Чтобы спасти своё производство от новых "ударов возмездия" Украина приняла решение на перенос завода по производству танковых 125-мм боеприпасов в одну из стран НАТО. Хотя страна не называется, многие эксперты считают, что это может быть Чехия, не раз заявлявшая о своём желании создать совместное с Украиной военное предприятие.

По заявлениям Киева, на новом заводе работают исключительно граждане Украины, а производство снарядов уже начато. Несмотря на то, что доставка боеприпасов теперь будет занимать больше времени, Украина пошла на такой шаг, чтобы не подставлять своё производство под новые удары "Кинжалами".

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Пока речь идёт только об одном заводе, но вполне возможно, что их количество в ближайшее время увеличится.