После того как 9 марта 2023 года ударами гиперзвуковых ракет "Кинжал" были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, предприятия ОПК и объекты энергетики, обеспечивающие их, Украина начала предпринимать шаги по переносу производства в другие страны. По словам Игоря Конашенкова все ракеты "Кинжал" достигли назначенных целей, в том числе было выведено из строя предприятие по производству боеприпасов.
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Боевая часть "Кинжалов" практически не отличается от других ракет, однако, разница состоит в том, что "Кинжал" практически невозможно остановить средствами ПВО благодаря огромной скорости ракеты (более чем в 5 раз быстрее скорости звука). Поэтому данные ракеты применяются исключительно для нанесения ударов по критически важным целям, например, заводам по производству и ремонту военной техники и боеприпасов.
Чтобы спасти своё производство от новых "ударов возмездия" Украина приняла решение на перенос завода по производству танковых 125-мм боеприпасов в одну из стран НАТО. Хотя страна не называется, многие эксперты считают, что это может быть Чехия, не раз заявлявшая о своём желании создать совместное с Украиной военное предприятие.
По заявлениям Киева, на новом заводе работают исключительно граждане Украины, а производство снарядов уже начато. Несмотря на то, что доставка боеприпасов теперь будет занимать больше времени, Украина пошла на такой шаг, чтобы не подставлять своё производство под новые удары "Кинжалами".
Пока речь идёт только об одном заводе, но вполне возможно, что их количество в ближайшее время увеличится.