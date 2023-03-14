Днём 14 марта в воздушном пространстве над Чёрным морем произошло столкновение истребителя Су-27 российских ВКС с ударным беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США. В результате происшествия БПЛА упал в нейтральных водах Чёрного моря.
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По сообщениям Европейского командования Вооруженных сил США, MQ-9 Reaper совершал полёт в международном воздушном пространстве и вёл наблюдение. Пара российских истребителей Су-27 была отправлена на перехват американского ударного беспилотника, но при подлёте к цели один из истребителей задел БПЛА за его винт. В результате столкновения беспилотник не мог добраться до ближайшей базы и затонул в водах Чёрного моря.
Как сообщается, о данном происшествии было доложено президенту США Джо Байдену. Американское военное командование назвало действия российских военных необдуманными и опасными.
Госдеп США уже заявил о том, что вызывает посла России Анатолия Антонова в связи с инцидентом над Чёрным морем. Министерство обороны России дало официальный комментарий по данному происшествию в своём ТГ-канале. По словам МО РФ Reaper летел с выключенным транспондером в сторону Крыма. На его перехват было отправлено два истребителя из состава сил ПВО. После резкого маневрирования летательный аппарат перешёл в неуправляемый полёт и столкнулся с водной поверхностью.