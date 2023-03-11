Президент Украины подтвердил планы по контрнаступлению ВСУ на Бахмут с целью деблокирования города. На это ответил глава ЧВК Вагнер Пригожин.

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В своём вечернем обращении Зеленский сообщил, что на заседании командования ВСУ обсуждался план по контрнаступлению на Бахмут (Артёмовск), который "улица за улицей" берут под свой контроль отряды "музыкантов". Президент Украины заявил, что украинская армия усиливает своё присутствие на том направлении, что подтверждает слова Евгения Пригожина о том, что ВСУ стянули к Бахмуту несколько крупных подразделений из состава резервных сил.

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Украинская армия может совершить попытку по деблокированию города и взятию в окружение подразделений ЧВК "Вагнер" (о чём ранее также сообщал Пригожин, говоря о необходимости прикрытия флангов кадровыми частями ВС РФ). Сейчас "вагнеровцы" вплотную подобрались к центральному району города и удерживают в оперативном окружение подразделения ВСУ. Так как, по заявлению Пригожина, Бахмут штурмует исключительно ЧВК "Вагнер", то новое подкрепление украинской армии может склонить чашу весов не в пользу "оркестра".

В связи с заявлением Зеленского о планируемом контрнаступлении на Артёмовск, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" делает "всё возможное, чтобы этого не произошло". "Музыканты" ответили, что их не испугать такими планами. "Мы этого не боимся, мы работаем не одним эшелоном, эшелонов у нас до 3-4, с тяжёлой техникой и артиллерией", - заявил один из бойцов "Вагнера".

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Также недавно Пригожин ответил на заявление спикера ВСУ, генерала Череватого, о том, что "Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер".