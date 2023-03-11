Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Пригожин прокомментировал план Зеленского по контрнаступлению на Бахмут (Артёмовск)
Президент Украины подтвердил планы по контрнаступлению ВСУ на Бахмут с целью деблокирования города. На это ответил глава ЧВК Вагнер Пригожин.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

В своём вечернем обращении Зеленский сообщил, что на заседании командования ВСУ обсуждался план по контрнаступлению на Бахмут (Артёмовск), который "улица за улицей" берут под свой контроль отряды "музыкантов". Президент Украины заявил, что украинская армия усиливает своё присутствие на том направлении, что подтверждает слова Евгения Пригожина о том, что ВСУ стянули к Бахмуту несколько крупных подразделений из состава резервных сил.

реклама

Украинская армия может совершить попытку по деблокированию города и взятию в окружение подразделений ЧВК "Вагнер" (о чём ранее также сообщал Пригожин, говоря о необходимости прикрытия флангов кадровыми частями ВС РФ). Сейчас "вагнеровцы" вплотную подобрались к центральному району города и удерживают в оперативном окружение подразделения ВСУ. Так как, по заявлению Пригожина, Бахмут штурмует исключительно ЧВК "Вагнер", то новое подкрепление украинской армии может склонить чашу весов не в пользу "оркестра". 

В связи с заявлением Зеленского о планируемом контрнаступлении на Артёмовск, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" делает "всё возможное, чтобы этого не произошло". "Музыканты" ответили, что их не испугать такими планами. "Мы этого не боимся, мы работаем не одним эшелоном, эшелонов у нас до 3-4, с тяжёлой техникой и артиллерией", - заявил один из бойцов "Вагнера".

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также недавно Пригожин ответил на заявление спикера ВСУ, генерала Череватого, о том, что "Бахмут - это последний рубеж ЧВК Вагнер".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#пригожин #зеленский #чвк вагнер #вагнер чвк #глава вчк вагнер пригожин #пригожин заявление #прокомментировал
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил возможное украинское контрнаступление в Бахмуте
Советник Зеленского: Украинские войска перейдут в наступление через два месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
46
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
12
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
2
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
3
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
3
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
10
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
4
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
6
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Пригожин: Россия проиграет без ЧВК «Вагнер»
6
Украинских пилотов все еще не учат летать на F-16
11

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
3
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
79
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
27
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
51
Об отечественных операционных системах
46
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
39
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
55
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
19
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
8

Сейчас обсуждают

maxflanger
14:09
Кенгуру провинилось тем что перевод этого слова, а это несколько слов, я тебя не понимаю.
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
32Влад32
14:08
Главное вовремя встать на нужный путь.
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
32Влад32
14:04
Может пора выполнить российский заказ по выпуску процессоров?
Tesla повысит плотность энергии аккумуляторов и снизит затраты для производства Cybertruck
32Влад32
14:03
Кто сказал, что такое невозможно? Именно к этому человечество пока и движется.
В сеть утекли спецификации Google Pixel 7a — Google Tensor G2, LPDDR5, UFS 3.1 и камера на 64 Мп
32Влад32
14:01
Украину переименовать в Хохляндию? И писать - "на Хохляндии" или даже "на хОХЛЯНДИИ" (именно с маленькой буквы ))) ). Или в Хрюнляндию?
Петицию о переименовании России в Московию рассмотрел Зеленский
хахахер
14:00
гуманитарку хохлам перестали перевозить за так 12:56 11.03.2023 СМИ: железные дороги ФРГ перестали бесплатно перевозить гумпомощь для Киева
Российский Су-57 с новой ракетой Р-37М сбивает почти 100% целей – украинских самолётов и вертолётов
32Влад32
13:57
Наше - ненаше. Сейчас, если копнуть, то в каждом научном прорыве есть след ученых из разных стран. Вот совсем недавно Россия поставила во Францию элементы будущего термоядерного реактора (кстати, а на...
Об отечественных операционных системах
Демид Крисов
13:57
А чем хуже обычной семёрки?
Google отключает инструмент очистки Cleanup Tool Chrome для Windows
ИстинаГдетоРядом
13:56
боты только пустозвонить умеют
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XTX – неравное противостояние, в котором побеждает NVIDIA
Пашка Сапронюк
13:55
Слишком много ципсошников в комментариях. В любом случае скоро начнуться в грузии поиски "не человеков" как это происходило и происходит в укруине. Вот прям один в один сюжет морекопателей....
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем